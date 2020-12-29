Кабмин перечислил дозы вакцины от COVAX. Фото: pravda.com

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Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.

Этих доз хватит, чтобы прививки получили 8 млн украинцев. Прежде всего в Украине вакцинируют от коронавирусной болезни COVID-19 медиков и людей из групп риска. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала «Дом».

Уже не 8, а 16 млн доз вакцины… 8 млн — это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно 16 млн — это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит, — отметил он.

По словам Немчинова, Украина будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут ее приобрести.

А председатель комитета по вопросам здравоохранения, депутат от «Слуги Народа» Михаил Радуцкий заявлял, что первые партии препарата могут поступить уже в конце января или в феврале. В ВОЗ обещали, что Украина сможет получить первую партию лицензированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

Напомним, в Национальной академии наук Украины заявили, что в Украине нужно провакцинировать примерно 30 млн человек. А тех вакцин, которые Украина получит в рамках мировой инициативы COVAX, не хватит для того, чтобы хотя бы заглушить эпидемию коронавирусной болезни COVID-19 в 2021 году.