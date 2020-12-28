Вакцина может помочь долеть коронавирус, фото:

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Вакцин от коронавируса, которые Украина получит в рамках мировой инициативы COVAX, а это дозы для 4 млн человек, а также законтрактованных доз для еще 2 млн украинцев не хватит для того, чтобы хотя бы заглушить эпидемию коронавирусной болезни COVID-19 в 2021 году.

Академик Национальной академии наук (НАН) Украины Сергей Комиссаренко заявил об этом в интервью агентству «РБК-Украина».

По его словам, в Украине нужно провакцинировать примерно 30 млн человек. В то же время, отмечает Комиссаренко, даже 20 млн провакцинированных будут хотя и недостаточным количеством, но лучше ситуацией, чем только 4 или 8 млн.

Я очень надеюсь, что в Украине будут высококачественные вакцины, — подчеркнул он.

Академик отметил, что вакцинация не должна быть принудительной, однако СМИ должны рассказывать о качестве вакцин и возможных последствиях отсутствия прививок.

К сожалению, у нас в Украине есть люди, которые выступают категорически против вакцин, что крайне опасно и для них самих, и для их близких, и вообще для страны, — добавил он.

Он отметил, что нужно приложить усилия для проведения наиболее полной вакцинации населения уже к концу 2021 года.

Я убежден, что два или полтора года — слишком долго, — подчеркнул Комиссаренко.

Академик отметил, что пока сложно предсказать, сколько именно будет сохранятся иммунитет от коронавируса после вакцинации.

Но есть хорошие новости в том смысле, что вакцина, наверное, будет вызывать более мощный иммунитет, чем перенесенное заболевание, — отметил он. — Однако советуют всем людям иммунизироваться: и тем, кто перенес заболевание, и тем, кто не был инфицированным.

Напомним, Комиссаренко также рассказал, почему в Украине в последние дни фиксируется значительное уменьшение количества новых случаев COVID-19.