Вакцина може допомогти здолати коронавірус

https://racurs.ua/ua/n148346-vakcyna-vid-koronavirusu-u-nan-rozpovily-skilkoh-ukrayinciv-potribno-pryschepyty.html

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Вакцин від коронавірусу, яких Україна отримає в межах світової ініціативи COVAX, а це дози для 4 млн осіб, а також законтрактованих доз для ще 2 млн українців не вистачить для того, щоб хоча б заглушити епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 у 2021 році.

Академік Національної академії наук (НАН) України Сергій Комісаренко заявив про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

За його словами, в Україні потрібно провакцинувати приблизно 30 млн осіб. Водночас, наголошує Комісаренко, навіть 20 млн провакцинованих будуть хоча й недостатньою кількістю, але кращою ситуацією, ніж лише 4 чи 8 млн.

Я дуже сподіваюсь, що в України будуть високоякісні вакцини, — наголосив він.

Академік зазначив, що вакцинація не повинна бути примусовою, проте ЗМІ мають розповідати про якість вакцин та можливі наслідки відсутності щеплень.

На жаль, у нас в Україні є люди, які виступають категорично проти вакцин, що є вкрай небезпечним і для них самих, і для їхніх близьких, і взагалі для країни, — додав він.

Він наголосив, що потрібно докласти зусиль для проведення якнайповнішою вакцинації населення вже до кінця 2021 року.

Я переконаний, що два чи півтора роки — занадто довго, — наголосив Комісаренко.

Академік зазначив, що наразі складно передбачити, скільки саме зберігатиметься імунітет від коронавірусу після вакцинації.

«Проте є добрі новини в тому сенсі, що вакцина, напевно, буде викликати більш потужний імунітет, ніж перенесене захворювання, — зазначив він. — Однак радять усім людям імунізуватися: і тим, хто переніс захворювання, і тим, хто не був інфікованим».

Нагадаємо, Комісаренко також розповів, чому в Україні в останні дні фіксується значне зменшення кількості нових випадків COVID-19.