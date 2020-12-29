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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям (СПИСОК)https://racurs.ua/n148399-zelenskiy-prisvoil-pochetnye-naimenovaniya-voinskim-chastyam-spisok.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, присвоил почетные наименования нескольким военным частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Государственной специальной службы транспорта.
Соответствующие президентские указы Зеленский подписал вчера, 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Указами президента присвоены следующие почетные наименования:
- 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука;
- 76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Черновола;
- 36-му дорожно-восстановительному полку Государственной специальной службы транспорта присвоено почетное наименование «Конотопский»;
- 26-той отдельной бригаде Государственной специальной службы транспорта присвоено почетное наименование «Днепровская».
Напомним, в рамках мероприятий по случаю Дня ВСУ 6 декабря Зеленский присвоил почетные наименования шести военным частям.
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