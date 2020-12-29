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Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям (СПИСОК)

29 дек 2020, 11:57
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Владимир Зеленский, президент Украины, присвоил почетные наименования нескольким военным частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Государственной специальной службы транспорта.

Соответствующие президентские указы Зеленский подписал вчера, 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.


Указами президента присвоены следующие почетные наименования:

  • 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука;
  • 76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Черновола;
  • 36-му дорожно-восстановительному полку Государственной специальной службы транспорта присвоено почетное наименование «Конотопский»;
  • 26-той отдельной бригаде Государственной специальной службы транспорта присвоено почетное наименование «Днепровская».

Напомним, в рамках мероприятий по случаю Дня ВСУ 6 декабря Зеленский присвоил почетные наименования шести военным частям.

Источник: Ракурс


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