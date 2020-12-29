Дело Стерненко — суд привлечет переводчика с украинского языка на русский для жен потерпевшего

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В деле Сергея Стерненко суд принял решение о привлечении переводчика с украинского языка на русский для жен нападавшего на одесского активиста.

Об этом сообщается в трансляции суда. Заседание по делу об убийстве и незаконном владении оружием прошло в Приморском райсуде Одессы.

Стерненко по результатам заседания 29 декабря сообщил, что получил полный текст постановления о новом домашнем аресте.

Судьи в решении прямо написали (уже второй раз!), что любые риски по поводу меня отсутствуют и не доказаны, но при этом дали все же мне арест, хотя это прямо противоречит принципам УПК, — заявил активист и экс-лидер «Правого сектора» Одессы.

Стерненко отметил, что со своими юристами подал апелляционную жалобу на новую меру пресечения.

Следующее заседание по делу назначено на 5 января.

В октябре Офис генерального прокурора исключил из Единого реестра досудебных расследований информацию о подозрении Ивану Кузнецову, который напал на активиста и погиб 24 мая 2018 года.

18 декабря Приморский районный суд Одессы отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения Стерненко в виде содержания под стражей. Активисту и блогеру назначили домашний арест с 21.00 до 6.00.