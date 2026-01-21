Труханову изменили меру пресечения

Геннадий Труханов, фото: «Громадське»

Ракурс

Екс-мера Одеси Геннадія Труханова звільнили з-під домашнього арешту під особисте зобов’язання, як запобіжний захід у справі про службову недбалість, в результаті якої 30 вересня загинули дев’ять осіб.

Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд Києва. Про це повідомляє видання «Думська» з посиланням на адвоката Труханова Олександра Лисака.

Це хоч і маленька, приємна новина, але вона не розв’язує проблему, — зазначив Лисак.

Зазначається, що повноцінне засідання так і не відбулося — один із членів колегії пішов на лікарняний, а матеріали з Печерського суду так і не надійшли до Київського апеляційного суду.

За словами адвоката, прокурори вже готують апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі сталася потужна злива — за день випала майже двомісячна норма опадів. Негода призвела до підтоплення різних районів міста та людських жертв.

14 жовтня президент України Володимир Зеленський анулював українське громадянство Геннадія Труханова і розпорядився створити міську військову адміністрацію.

31 жовтня Труханова посадили під цілодобовий домашній арешт і зобов’язали носити електронний браслет, здати паспорт для виїзду з країни і відмічатися у слідчого.

Джерело: «Думська»