Стерненко избрали меру пресечения

Активист Сергей Стерненко. Фото: «Думская»

https://racurs.ua/n147986-sternenko-izbrali-meru-presecheniya.html

Ракурс

Меру пресечения в виде ночного домашнего ареста суд избрал обвиняемому в умышленном убийстве активисту Сергею Стерненко.

В пятницу, 18 декабря, Приморский районный суд Одессы отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Стерненко назначили домашний арест 21.00 до 6.00. Об этом сообщил его адвокат Масси Найем на собственной странице в Facebook.

Накануне, 17 декабря, Стерненко сообщил, что прокуратура снова будет ходатайствовать об аресте для него. При этом блогер отметил, что его домашний арест закончился еще почти три недели назад он никуда не убежал. По словам подозреваемого, он ведет публичный образ жизни.

Как известно, дело Сергея Стерненко переквалифицировали на «умышленное убийство» 20 июня 2020 года. Служба безопасности Украины заявила, что Стерненко оборонялся лишь в начале нападения, а потом бежал за раненым Кузнецовым почти 100 м и ударил его ножом в сердце, когда опасность миновала.

Напомним, в октябре сообщалось, что Офис генерального прокурора исключил из Единого реестра досудебных расследований информацию о подозрении Ивану Кузнецову, который напал на активиста и погиб от его рук 24 мая 2018 года.