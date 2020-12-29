Россия вернулась в девяностые. Фото:

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Ракурс

2020 год оказался самым сложным для России с 1991 года и самым трудным для личного и семейного благополучия с 1998 года.

Результаты нового социологического опроса свидетельствуют, что впервые с 1991 года 88% россиян назвали 2020 год, наиболее тяжелым для страны, чем предыдущий. Еще 65% респондентов заявили, что уходящий год лично для них и их семей стал более тяжелым чем 2019 год. Это стало самым высоким показателем с 1998 года. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центр», сообщает BBC.

Отмечается, что для 50% респондентов 2020 год стал плохим или очень плохим, а хорошим его считают лишь 10% граждан РФ. Это также рекордный показатель с конца 1990-х годов. Для сравнения, в прошлом году плохим уходящий год назвали только 15% россиян, а хорошим — 18%.

Еще 47% опрошенных респондентов считают, что этот год стал в целом неудачным, а удачным его считают 44%. В 2019 году год удачным считали 61% россиян, а неудачным — 29%.

Отмечается, что 64% россиян считают, что общий уровень жизни ухудшился, а 60% заявили об ухудшении работы образовательных учреждений, а 57% — медицинских учреждений. Об ухудшении возможности заработать указали 59% опрошенных.

Напомним, результаты социологического опроса показали, что бесплатную вакцинацию от COVID-19 готовы пройти 55% украинцев, а 35% — вакцинировались бы и за деньги. В то же время 40% отказались бы от вакцины, даже если бы за нее не нужно было платить.