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Ракурс
В Карпатах ухудшается погода, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Шторм в Карпатах — туристам запретили идти в горы

29 дек 2020, 12:29
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Шторм пришел в Карпаты.

На горе Поп Иван Черногорский gj состоянию на 10.00 сегодняшнего дня, 29 декабря, наблюдался южный ветер скоростью 22 м/с, туман видимостью до 10 м и высокая влажность, в результате которой намерзал лед. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что погода на горе облачная, температура окружающей среды составляет 5° ниже нуля.

Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье, — подчеркивают спасатели.


В ГСЧС предупреждают, что до конца сегодняшних суток, 29 декабря, и ночью 30 декабря в Украине будут удерживаться порывы ветра 15−20 м/с. В то же время в Карпатах скорость ветра будет достигать 25−30 м / с. Также будут наблюдаться туманы, видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, первый снег нынешнего осенне-зимнего сезона на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали 27 сентября.

Источник: Ракурс


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