В Карпатах ухудшается погода, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

https://racurs.ua/n148401-shtorm-v-karpatah-turistam-zapretili-idti-v-gory.html

Ракурс

Шторм пришел в Карпаты.

На горе Поп Иван Черногорский gj состоянию на 10.00 сегодняшнего дня, 29 декабря, наблюдался южный ветер скоростью 22 м/с, туман видимостью до 10 м и высокая влажность, в результате которой намерзал лед. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что погода на горе облачная, температура окружающей среды составляет 5° ниже нуля.

Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье, — подчеркивают спасатели.



В ГСЧС предупреждают, что до конца сегодняшних суток, 29 декабря, и ночью 30 декабря в Украине будут удерживаться порывы ветра 15−20 м/с. В то же время в Карпатах скорость ветра будет достигать 25−30 м / с. Также будут наблюдаться туманы, видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, первый снег нынешнего осенне-зимнего сезона на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали 27 сентября.