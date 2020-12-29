Степанов. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n148428-stepanov-stal-potencialnym-donorom-kostnogo-mozga.html

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Максим Степанов, глава Министерства здравоохранения, стал потенциальным донором костного мозга, и призвал украинцев следовать его примеру

Анализ клеток Максим Степанов сдал публично. Об этом сообщает «УНН».

Так, сообщается, что образцы для анализа у министра здравоохранения брали из полости рта. Глава ведомства считает, что, следуя его примеру, можно спасти кому-то жизнь.



Событие состоялось в рамках подписания меморандума между Министерством здравоохранения и представителями общественных организаций по развитию направления трансплантации костного мозга и популяризации донорства в Украине. Степанов отметил, что когда речь идет о жизни людей, «вопрос „сколько это стоит“ даже не должен возникать».

После короткого выступления министр сдал необходимый забор образцов ДНК, их доставят в лабораторию в Германии, и через несколько месяцев после получения результатов Степанов будет внесен в реестр доноров.

По данным Минздрава, стоимость обследования образцов каждый из участников должен платить за свой счет через официальную платформу dobro.ua. По его словам, база данных в Украине должна включать как минимум 20 тыс. образцов. При таких обстоятельствах есть вероятность совпадений, чтобы можно было провести трансплантацию при необходимости.

Я обращаюсь ко всем… Потому что такая простая процедура позволяет потом внести в реестр ваши данные, и вы сразу потенциально даете шанс ребенку выжить, поскольку может быть совпадение с вашим костным мозгом, — рассказал Степанов.

Напомним, ранее мы сообщали, что трансплантация поджелудочной железы впервые осуществлена в Украине. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что Украина в ближайшие три года сможет полностью перейти на трансплантационную независимость, чтобы украинским пациентам пересадку органов проводили на родине.