Снегопад. Фото: ANSA

https://racurs.ua/n148430-moschnye-vetra-i-snegopady-bushuut-v-italii-foto-i-video-nepogody.html

Ракурс

Мощный снегопад и порывистые ветра прокатились по Италии в понедельник, 28 декабря. Зимняя погода накрыла Милан, Рим, Турин и Генуе, а также привела к смерти пожарного на Сардинии.

Сообщается, что непогода сопровождалась сильными пробками. Об этом сообщает агентство ANSA.





Так, известно, что в районе Сессари на Сардинии пожарный умер от удара электронным током, а в Милане женщина пострадала в результате падения фонарного столба. В то же время в Риме от несчастного случая вследствие непогоды пострадал мужчина — его доставили в больницу после того, как его ударило поваленное ветром дерево.





Отмечается, что сильные ветры, снегопады, дожди, мощные ветры и гололед наблюдались в нескольких регионах. Из-за непогоды было нарушено движение на автомагистралях между Лигурией и Пьемонтом, а с островами Эльба и Капрая — прервано паромное сообщение. Власти Венеции подняли барьеры от наводнений.









Напомним, ранее мы сообщали, что снег выпал в альпийских районах на юго-востоке Австралии. В Южном полушарии Земли сейчас разгар лета. Причина такой необычной погоды — движение через юго-запад страны холодной массы.