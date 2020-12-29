Снеговик. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148431-idealnogo-snegovika-dlya-perfekcionistov-slepila-devushka-iz-kanady-foto.html

Ракурс

Идеальный снеговик для перфекционистов отныне появился в Канаде. Девушка под ником FarGoose выложила фото идеального снеговика на Reddit, который поразил пользователей соцсетей.

У снеговика была идеальная форма и цвет, а также — идеальные пропорции. Об этом стало известно из соответствующего сообщения автора на форуме.

Сообщается, что этот пост мгновенно разлетелся по сети, поскольку такого круглого и гладкого снежного красавца очень трудно слепить самостоятельно. В комментариях пользователи восхищались идеальными формами и цветом снеговика, а сам пост набрал более 76 тыс. лайков.



Снеговик поразил соцсети своей идеальной формой, сиянием и цветом, близким к идеальному.

Ты сделала это! Не могу поверить, что у тебя все получилось правильно! Цвет? Есть! Сияние? Есть! Ты сделала все идеально!,"Это идеально! Невероятно", «Интересно, сколько времени и практики понадобилось, чтобы сделать его. Выглядит замечательно», — комментируют в соцсетях.

Позже пользовательница FarGoose показала, как выглядит снеговик, когда она завершила свою работу над ним. В комментариях она уточнила, что глаза и рот были сделаны из угля, а его «кнопки» — это хоккейные шайбы.



Напомним, ранее мы сообщали, что снеговика-рекордсмена слепили в Австрии. Его высота — 38,04 м. Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали новый рекорд. В федеральной земле Штирия создали самого высокого в мире снеговика. Это произошло на горнолыжном курорте Ризнеральм. Рези — его название. Специалисты считают, что слово связано с немецким словом riesig. В переводе оно означает «огромный».