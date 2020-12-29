30 декабря отмечают Данилов день. Фото: gulaypole

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Ракурс

30 декабря православная церковь чтит память пророка Даниила и трех святых отроков: Анании, Азарии и Мисаила. В народе этот праздник называют Данилов день.

Согласно легенде, после завоевания вавилонянами Иерусалима за 600 лет до Рождества Христова среди пленных оказались четверо слуг. Несмотря на то, что пленные воспитывались при дворе царя Навуходоносора, они помнили заповеди своей веры и отказывались от всякой роскоши. Также они вели строгий образ жизни.

Однажды Навуходоносор велел Даниилу, Ананию, Азарию и Мисаилу изготовить статую с его лицом, на что получил отказ. Возмущенный таким поведением пленников он приказал казнить их. После чего юношей хотели сжечь в печи, но пламя не причинило им вреда. Увидев такое чудо, царь поверил в Бога, а пленных отпустил.

День ангела отмечают Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.

В этот день родились:

1865 — английский писатель Редьярд Киплинг;

1912 — Андрей Сова, украинский актер и юморист;

1974 — Ирма Витовская, украинская актриса театра и кино;

1975 — легенда мирового гольфа, победитель больше 100 турниров Тайгер Вудс.

31 декабря состоялись такие интересные исторические события:

1616 — вышла первая печатная книга в Киеве «Часослов»;

1853 — США купили у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико.

1922 — создание СССР;

1927 — в Токио между районами Уэно и Асакуса заработал первый в Азии метрополитен;

1978 — в Киеве заработала первая в Советском Союзе линия скоростного трамвая;

1999 — Верховный суд Украины признал статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь, неконституционными.

29 декабря отмечали День памяти пророка Аггея.