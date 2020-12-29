Аваков. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n148432-avakov-izdal-novuu-knigu-o-russkoy-vesne-v-harkove-foto-video.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, издал свою новую книгу. Она рассказывает о событиях в родном городе для министра — Харькове — в 2014 году.

По его словам, в книгу вошли переговоры сепаратистов и материалы разведки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Аваков говорит, что книга писалась долго и трудно, поскольку министр хотел не просто рассказать историю первой победы в гибридной войне, не только передать настроение тех месяцев, дней и часов, но и осмыслить события в Харькове в контексте общей ситуации в стране.

По словам министра, в основу книги легла его собственная история.

Я рассказываю свою историю — так, как видел и переживал ее, как харьковчанин и как министр внутренних дел, тогда только что пришел в руины правоохранительной системы. Вместе со мной свои истории рассказывают мои соавторы — харьковчане, которые принимали участие в тех событиях, переживали их как историю своего города и своей личной судьбы, — объясняет Аваков.



Он также сообщил, что в книге присутствуют документы — от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий. На публикацию этих материалов глава МВД получил специальное разрешение.





Также в книге Аваков обнародовал «План по Харькову и области» — электронную переписку кураторов «русской весны», в которой детально разработан план оккупации Слобожанщины, который расстилается на 28 страниц.



Напомним, ранее мы сообщали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2019 году получил 1 млн 120 тыс. 887 грн заработной платы, а также внес в свою декларацию авторские права на две свои книги — «Ленин с нами?» и «Зеленый тетрадь».