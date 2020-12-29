Від землетрусу в Хорватії постраждало українське посольство

Хорватія. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n148434-vid-zemletrusu-v-horvatiyi-postrajdalo-ukrayinske-posolstvo.html

Ракурс

Землетрус у Хорватії, що стався сьогодні, 29 грудня, пошкодив будівлю українського посольства. Внаслідок природного явища будівля зазнала незначних пошкоджень, усі працівники дипломатичного відомства не постраждали.

Наявність постраждалих серед українських громадян у країні наразі перевіряється. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає «Суспільне».

Наголошується, що землетрус стався за 60 км від Загреба, його магнітуда становила 6,3 бала. Стихійне лихо було відчутно по всій країні. В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям.

Українцям, що перебувають в Хорватії, рекомендують уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів про розвиток сейсмологічної ситуації, а у разі повторних поштовхів, слід невідкладно залишити будівлі, не користуватися ліфтом, уникати перебування біля ліній електропередач та дерев.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужний землетрус стався сьогодні, 29 грудня у Хорватії. Поштовхи були зафіксовані приблизно о 12.30 за місцевим часом (13.30 за київським часом), їхня тривалість становила понад 20 секунд. Частина Загреба через ці поштовхи залишилася без світла.