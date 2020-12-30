Зеленский «обезглавил» Черкасскую ОГА

Сергийчук. Фото: Черкасская ОГА

https://racurs.ua/n148447-zelenskiy-obezglavil-cherkasskuu-oga.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, продолжает кадровые ротации в регионах. Своим указом президент уволил с должности главу Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука.

Вместо Сергийчука назначили и. о. главы ОГА Виктора Гусака. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Временно возложить исполнение обязанностей главы Черкасской областной государственной администрации на Гусака Виктора Григорьевича, — говорится в указе.

Сообщается, что Сергийчук уволился по собственному желанию. Он был назначен 29 августа 2020 года. Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации, ранее он работал на руководящих должностях в структурах СБУ, был в. о. главы одной из райадминистраций Киева и занимал должность заместителя начальника Центра кибербезопасности Госспецсвязи.

Согласно информации на сайте облгосадминистрации, его преемник, Виктор Гусак, является заместителем главы Черкасской ОГА. Также известно, что он долгое время работал на должностях в государственных структурах финансовой сферы.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский устроил массовую перетасовку губернаторов во всех областях. За месяц он сменил более десяти руководителей областей. Среди них «засветились» чиновники времен Януковича и Порошенко.