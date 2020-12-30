Зеленський «обезголовив» Черкаську ОДА

Сергійчук. Фото: Черкаська ОДА

https://racurs.ua/ua/n148447-zelenskyy-obezgolovyv-cherkasku-oda.html

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Володимир Зеленський, президент України, продовжує кадрові ротації у регіонах. Своїм указом президент звільнив з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Замість Сергійчука призначили в. о. голови ОДА Віктора Гусака. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Черкаської обласної державної адміністрації на Гусака Віктора Григоровича, — йдеться в указі.

Повідомляється, що Сергійчук звільнився з посади за власним бажанням. Його було призначено 29 серпня 2020 року. Кабінет Міністрів України погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації, який раніше працював на керівних посадах у структурах СБУ, був в. о. голови однієї з райадміністрацій Києва й обіймав посаду заступника начальника Центру кібербезпеки Держспецзв’язку.

Згідно з інформацією на сайті облдержадміністрації, його наступник, Віктор Гусак, є заступником голови Черкаської ОДА. Також відомо, що він довгий час працював на посадах у державних структурах фінансової сфери.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський влаштував масову перетасовку голів ОДА у всіх областях. За місяць він змінив понад десять керівників областей. Серед них «засвітилися» чиновники часів Януковича та Порошенка.