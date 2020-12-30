Роботи Boston Dynamics станцювали новорічний танець. Кадр із відео

https://racurs.ua/ua/n148446-roboty-boston-dynamics-stancuvaly-novorichnyy-tanec-video.html

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Нове смішне відео з’явилося в мережі. Чотири роботи американської компанії Boston Dynamics виконали танець на честь Нового року.

Два людиноподібні роботи Atlas станцювали разом робопсом Spot, а у фіналі до них виїхав робот на колесах Handle. Відео компанія опублікувала на YouTube.

Уся наша команда зібралася разом, щоб відзначити початок нового року, який, як ми сподіваємося, буде більш щасливим, — написали в описі відео.

На кадрах роботи виконують енергійні рухи під хіт шістдесятих «Do you love me» групи The Contours.

Творіння Boston Dynamics уже давно вміють танцювати, але вперше вони виконали танець разом.

Нагадаємо, нещодавно Boston Dynamics за 921 млн дол. купив корейський автомобільний гігант Hyundai Motor. Попри досягнення у сфері робототехніки, Boston Dynamics позиціонує себе як дослідницька неприбуткова компанія.