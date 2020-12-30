"Рафік не винен" — Офіс генпрокурора відкликав клопотання стосовно Татарова, фото — t.me/nabudaily

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У справі Олега Татарова, заступника Офісу президента, який курує діяльність правоохоронних органів, прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Грицан подав заяву про відкликання клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Про це стало відомо 30 грудня під час судового засідання Вищого антикорупційного суду, на якому втретє мали обрати запобіжний захід Татарову — фігуранту справи Антикорупційного бюро щодо «Укрбуду» та майна Нацгвардії.

За словами Грицана, у нього немає усіх матеріалів справи і тому прокурор не може підтримувати клопотання, не знаючи всіх деталей. Зокрема, Грицан не знає, чи обґрунтована підозра Татарову, чи правильно йому повідомили про підозру, оскільки той є адвокатом.

НАБУ раніше просило для Татарова арешт із можливістю внесення застави у 10 млн грн.

Відкликаємо клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. На сьогодні ми не можемо стверджувати, що підозра була обгрунтованою, — заявив прокурор.

Грицан повідомив про необхідність вивчення матеріалів справи в повному обсязі. Прокурори кажуть, що у них не було часу після передачі справи з НАБУ в Службу безпеки України і зміни групи процесуальних керівників.

Захист Татарова повністю підтримав заяву прокурорів. Суд пішов у нарадчу кімнату для прийняття рішення за заявою прокурорів і через певний час задовольнив клопотання прокурорів і повернув клопотання у відомство Венедіктової.

Генпрокурор Ірина Венедіктова двічі змінювала прокурорів у справі. Наразі всі вони з Офісу генпрокурора, представників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у ній немає.