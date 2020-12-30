«Рафик не виноват» — Офис генпрокурора отозвал ходатайство по поводу ареста Татарова, фото — t.me/nabudaily

https://racurs.ua/n148445-rafik-ne-vinovat-ofis-genprokurora-otozval-hodataystvo-po-povodu-aresta-tatarova.html

Ракурс

По делу Олега Татарова, заместителя Офиса президента, курирующего деятельность правоохранительных органов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Грицан подал заявление об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения.

Об этом стало известно 30 декабря во время судебного заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором в третий раз должны были избрать меру пресечения Татарову — фигуранту дела Антикоррупционного бюро по поводу «Укрбуда» и имущества Нацгвардии.

По словам Грицана на суде, у него нет всех материалов дела и поэтому прокурор не может поддерживать ходатайство, не зная всех деталей. В частности, Грицан не знает, обоснованно ли подозрение Татарову, правильно ли ему сообщили о подозрении, поскольку тот является адвокатом.

НАБУ ранее просило для Татарова арест с возможностью внесения залога в 10 млн грн.

Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. На сегодняшний день мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным, — заявил прокурор.

Грицан сообщил о необходимости изучения материалов дела в полном объеме. Прокуроры говорят, что у них не было времени после передачи дела из НАБУ в Службу безопасности Украины и изменения группы процессуальных руководителей.

Защита Татарова полностью поддержала заявление прокуроров. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявлению прокуроров и через некоторое время удовлетворил ходатайство прокуроров и вернул ходатайство в ведомство Венедиктовой.

Генпрокурор Ирина Венедиктова дважды меняла прокуроров по делу. Сейчас все они из Офиса генпрокурора, представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры в нем нет.