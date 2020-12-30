Коронавирус в регионах. Фото: Telegram

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, но динамика резко пошла на спад перед праздниками. Так, за минувшие сутки, 29 декабря, вирус обнаружили у 7 тыс. 986 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразилась 1 млн 45 тыс. 348 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 16 тыс. 355 человек, а в целом уже выздоровели 698 тыс. 190 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 243 человека. Общее число жертв составляет 18 тыс. 234 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 143 тыс. 746.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (1 тыс. 131 случай), Запорожской области (739 инфицированных), Одесской области (729 новых больных).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 110 тыс. 139 (+1 тыс. 131);

Винницкая область — 22 тыс. 242 (+164);

Волынская область — 32 тыс. 735 (+109);

Днепропетровская область — 58 тыс. 094 (+462);

Донецкая область — 35 тыс. 905 (+343);

Житомирская область — 38 тыс. 720 (+166);

Закарпатская область — 28 тыс. 065 (+91);

Запорожская область — 53 тыс. 428 (+739);

Ивано-Франковская область — 43 тыс. 072 (+123);

Киевская область — 58 тыс. 535 (+623);

Кировоградская область — 8 тыс. 345 (+97);

Луганская область — 10 тыс. 218 (+164);

Львовская область — 60 тыс. 923 (+363);

Николаевская область — 30 тыс. 500 (+200);

Одесская область — 70 тыс. 592 (+729);

Полтавская область — 35 тыс. 788 (+301);

Ровенская область — 40 тыс. 672 (+213);

Сумская область — 40 тыс. 305 (+135);

Тернопольская область — 33 тыс. 789 (+167);

Харьковская область — 68 тыс. 807 (+412);

Херсонская область — 17 тыс. 497 (+170);

Хмельницкая область — 38 тыс. 833 (+362);

Черкасская область — 38 тыс. 696 (+394);

Черновицкая область — 39 тыс. 815 (+153);

Черниговская область — 29 тыс. 633 (+175).

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает идти на спад, в связи с чем Национальная академия наук Украины (НАН) обнародовала собственный прогноз по динамике распространения болезни. Так, согласно прогнозу украинских ученых, до 11 января количество новых случаев коронавируса в сутки может снизиться до шести тысяч.