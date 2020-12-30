Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися, але динаміка різко пішла на спад перед святами. Так, за минулу добу, 29 грудня, вірус виявили у 7 тис. 986 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 1 млн 45 тис. 348 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 16 тис. 355 людей, а в цілому вже одужало 698 тис. 190 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 243 особи. Загальна кількість жертв становить 18 тис. 234 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 143 тис. 746.



Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Київ (1 тис. 131 випадок), Запорізькій області (739 інфікованих), Одеській області (729 нових хворих).





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 110 тис. 139 (+1 тис. 131);

Вінницька область — 22 тис. 242 (+164);

Волинська область — 32 тис. 735 (+109);

Дніпропетровська область — 58 тис. 094 (+462);

Донецька область — 35 тис. 905 (+343);

Житомирська область — 38 тис. 720 (+166);

Закарпатська область — 28 тис. 065 (+91);

Запорізька область — 53 тис. 428 (+739);

Івано-Франківська область — 43 тис. 072 (+123);

Київська область — 58 тис. 535 (+623);

Кіровоградська область — 8 тис. 345 (+97);

Луганська область — 10 тис. 218 (+164);

Львівська область — 60 тис. 923 (+363);

Миколаївська область — 30 тис. 500 (+200);

Одеська область — 70 тис. 592 (+729);

Полтавська область — 35 тис. 788 (+301);

Рівненська область — 40 тис. 672 (+213);

Сумська область — 40 тис. 305 (+135);

Тернопільська область — 33 тис. 789 (+167);

Харківська область — 68 тис. 807 (+412);

Херсонська область — 17 тис. 497 (+170);

Хмельницька область — 38 тис. 833 (+362);

Черкаська область — 38 тис. 696 (+394);

Чернівецька область — 39 тис. 815 (+153);

Чернігівська область — 29 тис. 633 (+175).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує йти на спад, у зв’язку з чим Національна академія наук України (НАН) оприлюднила власний прогноз щодо динаміки розповсюдження хвороби. Так, згідно з прогнозом українських науковців, до 11 січня кількість нових випадків коронавірусу на добу може знизитися до шести тисяч.