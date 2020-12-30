Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Татарову, скриншот видео

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Ракурс

Антикоррупционный суд 30 декабря избирает меру пресечения Олегу Татарову, заместителю председателя Офиса президента Украины.

Ранее в Высшем антикоррупционном суде отложили избрание меры пресечения заместителю председателя ОП Олегу Татарову до 30 декабря из-за неявки группы прокуроров на заседание.

Тогда в суд поступила информация об изменении процессуального руководителя и назначении прокуроров Офиса генерального прокурора Украины в этом деле. В то же время сторона обвинения так и не явилась на заседание ВАКС. Поскольку участие прокурора на заседании по поводу ходатайства об избрании меры пресечения является обязательным, суд отложил рассмотрение этого вопроса.

18 декабря НАБУ сообщило о вручении Татарову подозрения относительно его причастности к делу о завладении имуществом Нацгвардии. Антикоррупционное бюро подозревает, что заместитель председателя ОП может быть причастен к фальсификации судебной экспертизы в упомянутом выше деле.

Впоследствии Офис генпрокурора передал производство в СБУ. В НАБУ это назвали «беспрецедентным в истории Украины вмешательством в расследование НАБУ». 26 декабря НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело Татарова.