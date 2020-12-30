Великобритания одобрила вакцину, которую планирует получить и Украина - вакцина от коронавируса AstraZeneca, фото — technologyreview.com

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Великобритания заказала 100 млн доз у производителя AstraZeneca. Этого достаточно для вакцинации 50 млн людей от коронавируса.

Лондон первым в мире одобрил использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, сообщает Sky News.

Решение приняло Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения Великобритании.

Выпуск этой вакцины начнется с 4 января и это поможет ускорить вакцинацию страны. 8 декабря Великобритания начала массовую вакцинацию против коронавируса препаратом от BioNTech и Pfizer.

Потрясающие новости, это триумф британской науки! — так в Твиттер прокомментировал одобрение вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета премьер-министр Борис Джонсон.

AstraZeneca дважды прерывала испытания вакцины от коронавируса из-за осложнений у испытуемых. На прошлой неделе в компании заявили, что их вакцина будет эффективной также против нового британского штамма.

Сейчас в мире сертифицированы вакцины Pfizer/BioNTech с эффективностью 95% и Moderna — 94%. О продукции AstraZeneca пока информации немного. Эффективность составляет 70%, вакцина требует хранения при температуре +2 …+8 градусов.

23 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина в рамках COVAX, скорее всего, получит вакцину именно от AstraZeneca. Киев договаривается о закупке вакцин с Moderna, AstraZeneca и другими европейскими и китайскими разработчиками.

Как заявляют в Минздраве, точный ответ, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, можно будет ожидать лишь в январе.