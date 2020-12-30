Вакцину від коронавірусу AstraZeneca схвалила Велика Британія, її планує отримати й Україна, фото — technologyreview.com

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Велика Британія замовила 100 млн доз у виробника AstraZeneca. Цього достатньо для вакцинації 50 млн людей від коронавірусу.

Лондон першим у світі схвалив використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом, повідомляє Sky News.

Рішення ухвалило Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Британії.

Випуск цієї вакцини почнеться з 4 січня і це допоможе прискорити вакцинацію країни. 8 грудня Британія почала масову вакцинацію проти коронавірусу препаратом від BioNTech та Pfizer.

Приголомшливі новини, це тріумф британської науки! — так у Твіттер прокоментував схвалення вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету прем'єр-міністр Борис Джонсон.

AstraZeneca двічі переривала випробування вакцини від коронавірусу через ускладнення у піддослідних. Минулого тижня в компанії заявили, що їхня вакцина буде ефективною також і проти нового британського штаму.

Наразі у світі сертифіковано вакцини Pfizer/BioNTech з ефективністю 95% та Moderna — 94%. Щодо продукту Astra Zeneca, то наразі інформації про неї небагато. Ефективність складає 70% і потребує зберігання при температурі +2…+8 градусів.

23 грудня міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що Україна в рамках COVAX, швидше за все, отримає вакцину саме від AstraZeneca. Київ домовляється про закупівлю вакцин з Moderna, AstraZeneca та іншими європейськими та китайськими розробниками.

Як заявляють у МОЗ, точну відповідь, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, можна буде чекати лише у січні.