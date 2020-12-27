У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148328-u-astrazeneca-zayavyly-pro-znachne-pokraschennya-efektyvnosti-svoieyi-vakcyny.html

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Вакцини від коронавірусу створили вже кілька груп розробників у світі.

Виконавчий директор британської фармацевтичної компанії AstraZeneca Паскаль Соріо в інтерв’ю The Sunday Times заявив про значне підвищення ефективності своєї вакцини.

Раніше ефективність вакцини AstraZeneca оцінювалася у 70%. За словами Соріо, тепер цей показник становить 90%, тож за цим показником вакцина від AstraZeneca наблизилася до конкурентів.

Деталі він розкривати не став, пообіцявши, що детальний звіт буде згодом оприлюднений.

Також він зазначив, що компанія хоче перевірити ефективність цієї вакцини проти «британського» штаму коронавірусу, котрий останнім часом активно поширюється у Сполученому Королівстві.

Наразі ми вважаємо, що вакцина буде залишатися ефективною (проти «британського» штаму — ред.), — зазначив Соріо. — Однак ми не може бути в цьому впевнені, тож збираємося це перевірити.

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, у Європейському Союзі розпочалася масова вакцинація від вірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.