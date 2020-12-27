В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Вакцины от коронавируса создали уже несколько групп разработчиков в мире.

Исполнительный директор британской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио в интервью The Sunday Times заявил о значительном повышении эффективности своей вакцины.

Ранее эффективность вакцины AstraZeneca оценивалась в 70%. По словам Сорио, теперь этот показатель составляет 90%, так что по этому показателю вакцина от AstraZeneca приблизилась к конкурентам.

Детали он раскрывать не стал, пообещав, что детальный отчет будет позже обнародован.

Также он отметил, что компания хочет проверить эффективность этой вакцины против «британского» штамма коронавируса, который в последнее время активно распространяется в Соединенном Королевстве.

Сейчас мы считаем, что вакцина будет оставаться эффективной (против «британского» штамма — ред.), — отметил Сорио. — Однако мы не можем быть в этом уверены, и собираемся это проверить.

Напомним, сегодня, 27 декабря, в Европейском Союзе началась массовая вакцинация от вируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.