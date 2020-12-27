Наслідки ДТП з маршруткою у Дніпрі, фото: «Інформатор»

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У Дніпрі нетверезий пішохід спровокував ДТП із маршруткою.

Інцидент стався 26 грудня, повідомляє видання «Інформатор».

ДТП сталася на вулиці Передовій в районі будинку № 355.

За словами свідків, швидкість транспортного засобу, в якому перебували близько десяти осіб, була невеликою. Однак на дорогу за кілька метрів від маршрутки несподівано вийшов чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння.

Водій різко загальмував, проте на слизькій дорозі мікроавтобус повело в сторону, він з’їхав у кювет та перекинувся

Зазначається, що всі пасажири в цій маршрутці сиділи — «стоячих» серед них не було. В результаті ДТП ніхто серйозних травм не дістав, проте одна з пасажирок вдарилася головою і звернулася за медичною допомогою.

Пішохід, який спровокував аварію, згодом отримав протокол від поліції. До приїзду правоохоронців люди утримували його на місці ДТП.

Нагадаємо, в листопаді на Херсонщині перекинувся автобус із пасажирами. В результаті ДТП загинули дві жінки.