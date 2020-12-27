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Последствия ДТП с маршруткой в Днепре, фото: «Информатор»
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Днепре из-за пьяного пешехода (ФОТО)https://racurs.ua/n148327-marshrutka-s-passajirami-perevernulas-v-dnepre-iz-za-pyanogo-peshehoda-foto.htmlРакурс
В Днепре пьяный пешеход спровоцировал ДТП с маршруткой.
Инцидент произошел 26 декабря, сообщает издание «Информатор».
ДТП произошло на улице Передовой в районе дома № 355.
По словам свидетелей, скорость транспортного средства, в котором находились около десяти человек, была небольшой. Однако на дорогу в нескольких метрах от маршрутки неожиданно вышел мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Водитель резко затормозил, однако на скользкой дороге микроавтобус повело в сторону, он съехал в кювет и перевернулся
Отмечается, что все пассажиры в этой маршрутке сидели — «стоячих» среди них не было. В результате ДТП никто серьезных травм не получил, но одна из пассажирок ударилась головой и обратилась за медицинской помощью.
Пешеход, спровоцировавший аварию, впоследствии получил протокол от полиции. До приезда правоохранителей люди удерживали его на месте ДТП.
Напомним, в ноябре на Херсонщине перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП погибли две женщины.
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