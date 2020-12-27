Последствия ДТП с маршруткой в ​​Днепре, фото: «Информатор»

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Ракурс

В Днепре пьяный пешеход спровоцировал ДТП с маршруткой.

Инцидент произошел 26 декабря, сообщает издание «Информатор».

ДТП произошло на улице Передовой в районе дома № 355.

По словам свидетелей, скорость транспортного средства, в котором находились около десяти человек, была небольшой. Однако на дорогу в нескольких метрах от маршрутки неожиданно вышел мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Водитель резко затормозил, однако на скользкой дороге микроавтобус повело в сторону, он съехал в кювет и перевернулся

Отмечается, что все пассажиры в этой маршрутке сидели — «стоячих» среди них не было. В результате ДТП никто серьезных травм не получил, но одна из пассажирок ударилась головой и обратилась за медицинской помощью.

Пешеход, спровоцировавший аварию, впоследствии получил протокол от полиции. До приезда правоохранителей люди удерживали его на месте ДТП.

Напомним, в ноябре на Херсонщине перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП погибли две женщины.