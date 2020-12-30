Радники Єрмака пояснили причину відставки Кривоноса з РНБО

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В Офісі президента України пояснили причину відставки генерала Сергія Кривоноса із посади заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони. Офіційні причини звільнення в указі не повідомляються. Про них повідомили у своїх дописах в соцмережах чиновники ОПУ. Одна з головних причин звільнення — буцімто генерал ЗСУ «не працював у команді».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що «РНБО — не місце для політики».

Генерал Кривонос довгий час не пропонував свої якісні експертні оцінки і не працював в команді. На мій погляд, цілком логічно і цілком нормально, що президент підписав відповідний указ про відставку, — вважає Подоляк.

Радник Андрія Єрмака звинуватив Кривоноса в тому, що йому «подобалося робити гучні політичні заяви, вступати в політичні суперечки». Подоляк вважає, що «звільнення відбулося через те, що не було ніяких фундаментальних тем, які б професійно вів Кривоніс і стосовно яких він міг би дати якісну експертизу».

Інший радник Єрмака, Олексій Арестович на своїй сторінці у Фейсбук опублікував англомовний допис, у якому пояснив причину відставки Кривоноса.

Насамперед він помічає, що «Кривонос був призначений до Ради національної безпеки указом президента Петра Порошенка» і це призначення збіглося зі зняттям Кривоносом своєї кандидатури з президентських виборів на користь Порошенка та присвоєнням йому нового звання.

Арестович вважає, що Кривонос «не зарекомендував себе на новій посаді, а рішенням секретаря РНБО кілька місяців тому був поданий на звільнення та подання у відставку».

Кривоноса Арестович звинувачує у саботажі законопроекту про територіальну оборону. Його відсторонили від посади керівника робочої групи з підготовки закону. Згодом генерал начебто «почав інтригувати проти нового закону».

Радник Єрмака припустив також, що Кривонос є лобістом майбутнього поділу майна колишнього ДОСААФу.

Кривонос був заступником секретаря РНБО з березня 2019 року. У листопаді 2019 року Зеленський звільнив його із кількох робочих груп, які готували рішення щодо зміцнення обороноздатності — начебто через перерозподіл функціональних обов’язків.

Кривонос після відставки подякував президенту за «новорічний подарунок». У Фейсбук він написав, що на сайті Верховної Ради є тільки один проект Закону «Про територіальну оборону України» і він зареєстрований 16 грудня 2020 року за його співавторства. Раніше він заявляв, що оточення Зеленського не пускає його до президента на консультації щодо закону.

Минулого тижня Кривонос не підтримав ідею Зеленського про мобілізацію чоловіків і жінок у разі нападу Росії, та заявив, що «Україна не воює м’ясом».