Советники Ермака объяснили причину отставки Кривоноса из СНБО

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В Офисе президента Украины объяснили причину отставки генерала Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кривоноса направмлм в распоряжение Министерства обороны. Официальные причины увольнения в указе не сообщаются. О них сообщили в своих сообщениях в соцсетях чиновники ОПУ. Одна из главных причин увольнения — якобы генерал ВСУ «не работал в команде».

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что «СНБО — не место для политики».

Генерал Кривонос долгое время не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде. На мой взгляд, вполне логично и вполне нормально, что президент подписал соответствующий указ об отставке, — считает Подоляк.

Советник Андрея Ермака обвинил Кривоноса в том, что ему «нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры». Подоляк считает, что «увольнение произошло из-за того, что не было никаких фундаментальных тем, которые профессионально вел Кривонос и в отношении которых он мог бы дать качественную экспертизу».

Другой советник Ермака, Алексей Арестович на своей странице в Фейсбук опубликовал англоязычное сообщение, в котором объяснил причину отставки Кривоноса.

Прежде всего он пишет, что «Кривонос был назначен в Совет национальной безопасности указом президента Петра Порошенко» и это назначение совпало со снятием Кривоносом своей кандидатуры на президентских выборах в пользу Порошенко и присвоением ему нового звания.

Арестович считает, что Кривонос «не зарекомендовал себя на новой должности, а решением секретаря СНБО несколько месяцев назад был представлен на увольнение».

Кривоноса Арестович обвиняет в саботаже законопроекта о территориальной обороне. Его отстранили от должности руководителя рабочей группы по подготовке закона. Впоследствии генерал якобы «начал интриговать против нового закона».

Советник Ермака предположил также, что Кривонос является лоббистом будущего раздела имущества бывшего ДОСААФа.

Кривонос был заместителем секретаря СНБО с марта 2019 года. В ноябре 2019 года Зеленский вывел его из нескольких рабочих групп, которые готовили решения по укреплению обороноспособности — якобы из-за перераспределения функциональных обязанностей.

Кривонос после отставки поблагодарил президента за «новогодний подарок». В Фейсбук он написал, что на сайте Верховной Рады есть только его проект закона «О территориальной обороне Украины» и он зарегистрирован 16 декабря 2020 года. Ранее он заявлял, что окружение Зеленского не пускает его к президенту на консультации по поводу закона.

На прошлой неделе Кривонос не поддержал идею Зеленского о мобилизации мужчин и женщин в случае нападения России, и заявил, что «Украина не воюет мясом».