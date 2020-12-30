Индульгенция Тупицкому и единственный выход из кризиса — эксперты об отстранении главы КСУ

https://racurs.ua/n148440-indulgenciya-tupickomu-i-edinstvennyy-vyhod-iz-krizisa-eksperty-ob-otstranenii-glavy-ksu.html

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Отстранение руководителя Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения обязанностей на два месяца спровоцировало дискуссию о законности этого решения. Подписав указ, президент Владимир Зеленский заявил, что сделал это «ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса».

Решение Зеленского поддержали в Офисе президента и партии власти «Слуга народа» и раскритиковали политики и эксперты.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент.

Это логическое продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту, — отметил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он добавил, что главе КСУ было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины. В соответствии со ст. 154 чиновник, которого назначил на должность президент, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранен от своей должности. То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, — считает представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Нардеп из «Евросолидарности» Владимир Арьев написал, что Зеленский подписал индульгенцию Тупицкому, поскольку Европейский суд по правам человека уделяет особое внимание «незаконным решением органов власти в отношении судей» и рассматривает судейские кейсы в первую очередь.

Указ об отстранении Тупицкого, безотносительно к персоне этого судьи, откровенно незаконный и антиконституционный. Поэтому Тупицкий может открывать шампанское — чем бы ни закончилась его уголовное дело в Украине, оно на 99,99% будет отменено в ЕСПЧ по причине грубого нарушения процедурных вопросов и благодаря вмешательству высшего должностного лица, — написал нардеп на своей странице в Фейсбук.

Экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера считает, что в п. 31 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины указывается: объем полномочий президента Украины определяется только Конституцией Украины и не может как сужаться, так и расширяться ни одним законом Украины (например, Уголовным процессуальным кодексом Украины, законом «О Конституционном суде Украины»).

Однако отдельные доктора юридических наук и профессора права, рассказывают бессмыслицы о так называемых «скрытых полномочия», умножают свои научные степени и ученые звания на ноль, выставляя себя на посмешище перед юридическим сообществом, — сообщил Магера.

Поддержали решение об отстранении в «Слуге народа». Глава фракции Арахамия поддерживает решение Зеленского посколльку Тупицкому было сообщено о подозрении по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

Галина Янченко, заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики, считает отстранение единственным выходом из сложившейся ситуации вокруг КСУ.

С точки зрения нравственности и справедливости — Тупицкий сам должен был уйти в отставку или обратиться в КСУ, чтобы его отстранили крайней мере на время расследования. Но мы видим человека, который банально и жадно держится за свое кресло, поэтому другого выхода из ситуации, наверное, нет, — сказала Янченко.

Заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики объяснила, что Тупицкого отстранили от исполнения обязанностей именно судьи — то есть процессуально он не может присутствовать на судебных заседаниях.

Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко в комментарии «Суспільному» объяснил, что президент может останавливать полномочия должностных лиц по представлению прокурора.

В уголовно-процессуальном кодексе есть норма о том, что президент останавливает по представлению прокурора полномочия должностных лиц, которых он назначает. Впрочем, распространение этого права на судей Конституционного суда выглядит весьма неоднозначно, так как, во-первых, в Конституции нет такого полномочия, во-вторых, есть нормы Конституции, которые защищают судей и гарантируют им неприкосновенность, — сообщил Колиушко и добавил, что в совокупности сложно определить, насколько это решение является законным.

Напомним, Тупицкого подозревают в введении в заблуждение суд, подкупе свидетеля, а также в предоставлении заведомо ложных показаний (ст. 384 и 386 УК Украины).