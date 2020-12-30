Індульгенція Тупицькому чи єдиний вихід з кризи — експерти про відсторонення голови КСУ, фото — УП

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Відсторонення очільника Конституційного суду Олександра Тупицького від виконання обов’язків на два місяці спричинило дискусію щодо законності цього рішення. Підписавши указ, президент Володимир Зеленський заявив, що зробив це «заради відновлення справедливості і дозволу конституційної кризи».

Рішення Зеленського підтримали в Офісі президента і партії влади «Слуга народу» і розкритикували політики та експерти.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов зазначив, що клопотання було скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає, що посадові особи, призначені президентом, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент.

Це логічне продовження того процесу, який ми почали в парламенті, коли зібрали 226 підписів народних депутатів під зверненням до КСУ із закликом добровільно піти у відставку, тому що зараз немає суспільної довіри до цієї інституції, — зазначив голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія.

Він додав, що голові КСУ було повідомлено про підозру від Офісу генпрокурора за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України. Відповідно до ст. 154 особа, яку призначив на посаду президент, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, — вважає представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Нардеп з «Євросолідарності» Володимир Ар'єв написав, що Зеленський підписав індульгенцію Тупицькому, оскільки Європейський суд з прав людини приділяє особливу увагу «незаконним рішенням органів влади стосовно суддів» і розглядає суддівські кейси першочергово.

Указ про відсторонення Тупицького, безвідносно до персони цього судді, відверто незаконний і антиконституційний. Тому Тупицький може відкривати шампанське — чим би не закінчилася його кримінальна справа в Україні, вона на 99,99% буде скасована в ЄСПЛ з причини грубого порушення процедурних питань і через втручання вищої посадової особи, — написав нардеп на своїй сторінці у Фейсбук.

Екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера вважає, що у п. 31 ч. 1 ст. 106 Конституції України вказується: обсяг повноважень президента України визначається лише Конституцією України і не може як звужуватися, так і розширюватися жодним законом України (наприклад, Кримінальним процесуальним кодексом України, законом «Про Конституційний суд України»).

Проте окремі доктори юридичних наук і професори права, які розповідають нісенітниці про так звані «приховані повноваження президента», множать свої наукові ступені і вчені звання на нуль, виставляючи себе на посміховище перед юридичною спільнотою, — повідомив Магера.

Підтримали рішення про відсторонення в «Слузі народу». Голова депутатської фракції Арахамія заявив, що Тупицькому було повідомлено про підозру за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

Галина Янченко, заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики, вважає відсторонення єдиним виходом із ситуації, що склалася навколо КСУ.

З точки зору моральності й справедливості — Тупицький сам би мав піти у відставку або звернутися до КСУ, щоб його відсторонили принаймні на час розслідування. Але ми бачимо людину, яка банально і жадібно тримається за своє крісло, тож іншого виходу з ситуації, напевне, немає, — сказала Янченко.

Заступниця голови Комітету з питань антикорупційної політики пояснила, що Тупицького відсторонили від виконання обов’язків саме судді — тобто процесуально він не може бути присутнім на судових засіданнях.

Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко у коментарі «Суспільному» пояснив, що президент може зупиняти повноваження посадових осіб за поданням прокурора.

В кримінально-процесуальному кодексі є норма про те, що президент зупиняє за поданням прокурора повноваження посадових осіб, яких він призначає. Утім, поширення цього права на суддів Конституційного суду виглядає досить неоднозначно, тому що, по-перше, у Конституції немає такого повноваження президента, по-друге, є норма Конституції, які захищають суддів і гарантують їм недоторканність, — повідомив Коліушко і додав, що у сукупності складно визначити, на скільки це рішення є законним.

Нагадаємо, Олександра Тупицького підозрюють у введенні в оману суду, підкупі свідка, а також у наданні завідомо неправдивих показань (ст. 384 та 386 КК України).