В Конституційному суді відповіли Зеленському на відсторонення Тупицького

https://racurs.ua/ua/n148439-v-konstytuciynomu-sudi-vidpovily-zelenskomu-na-vidstoronennya-tupyckogo.html

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Конституційний суд планує зібратися на спеціальне пленарне засідання. Засідання проведуть через указ президента Володимира Зеленського про відсторонення глави КСУ Олександра Тупицького. Дата засідання поки невідома.

Як відзначили в суді увечері 29 грудня, президент може усувати з посади осіб, яких призначає, але згідно з Конституцією України, рішення про звільнення судді КСУ приймається виключно судом на спеціальному пленарному засіданні.

Нагадаємо, що очільник Конституційного суду Олександр Тупицький відсторонений від виконання обов’язків на два місяці. Таке рішення було прийнято президентом на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Глава держави заявив, що підписав указ про відсторонення Тупицького «заради відновлення справедливості і дозволу конституційної кризи».

В Офісі президента уточнили, що рішення було прийнято після отримання клопотання Офісу генпрокурора про відсторонення глави КСУ.

28 грудня Тупицький не прийшов в Генпрокуратуру для отримання підозри за статтями про підкуп свідків і введенні суду в оману.