В Конституционном суде ответили Зеленскому на отстранение Тупицкого

https://racurs.ua/n148439-v-konstitucionnom-sude-otvetili-zelenskomu-na-otstranenie-tupickogo.html

Ракурс

Конституционный суд планирует собраться на специальное пленарное заседание. Заседание проведут из-за указа президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. Дата заседания пока неизвестна.

Как отметили в суде вечером 29 декабря, президент может смещать лиц, которых назначает, но согласно Конституции Украины, решение об увольнении судьи КСУ принимается исключительно судом на специальном пленарном заседании.

Напомним, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий отстранен от исполнения обязанностей на два месяца. Такое решение было принято президентом на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Глава государства заявил, что подписал указ об отстранении Тупицкого «ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса».

В Офисе президента уточнили, что решение было принято после получения ходатайства Офиса генпрокурора об отстранении главы КСУ.

28 декабря Тупицкий не пришел в Генпрокуратуру для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение.