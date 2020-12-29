Киви. Фото: Instagram

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Белая киви, которая была единственной рожденным в неволе птичкой-альбиносом этого вида, умерла после нескольких операций по удалению неоплодотворенного яйца.

Животное по кличке Манукура вдохновляло писателей и художников на создание детских книг и игрушек. Об этом сообщили в Instagram заповедника, в котором жила птица.



Отмечается, что самка северного бурого киви с уникальной генетической особенностью — белым оперением, родилась в 2011 году. Местные племена считали Манукуру «огромным благословением», и называли ее символом объединения. Она также вдохновила новозеландской детскую писательницу Джой Каули на создание книги «Манукура, белая киви».

По образу птицы выпускали мягкие игрушки и сувениры, которые продавались в заповеднике. Животное смогло своей уникальной внешностью привлечь внимание людей к трагическому положению киви в дикой природе, которые находятся на грани вымирания.

Известно, что Манукуру доставили к ветеринарам в начале декабря, когда смотрители заметили, что она не ест и худеет. Врачи обнаружили неоплодотворенное яйцо, которое киви не смогла отложить. Хотя операция по его удалению прошла успешно, понадобилось еще одно хирургическое вмешательство, и в последующие недели здоровья Манукуры продолжало ухудшаться.

Отметим, что белые киви существуют в дикой природе, но они считаются настолько редкими, что увидеть их в естественной среде обитания крайне маловероятно. По данным департамента охраны природы Новой Зеландии, всего в стране осталось около 68 тыс. птиц киви.



Киви — единственный род бескилевых птиц в одноименной семье и ряде Кивиподибних. Все виды киви имеют сильные четырехпалые ноги и длинный узкий клюв с ноздрями на самом кончике. У птиц этого вида не развиты крылья, а также отсутствует хвост. Перья киви больше напоминает густую шерсть.

Напомним, ранее мы сообщали, что животные, которые святятся в темноте, были обнаружены в Австралии. Выяснилось, что кроме утконосов целый ряд австралийских сумчатых обладает этой удивительной особенностью. Ученые пока не могут понять, зачем животным нужна эта необычная способность.