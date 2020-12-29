Звание «Герой Украины» Зеленский присвоил членам экипажа сбитого самолета МАУ

Самолет МАУ. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n148436-zvanie-geroy-ukrainy-zelenskiy-prisvoil-chlenam-ekipaja-sbitogo-samoleta-mau.html

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Авиакатастрофа МАУ под Тегераном до сих пор расследуется, но к годовщине трагедии президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым присвоил звание «Герой Украины» членам экипажа самолета.

Соответствующий указ № 600/2020 глава государства подписал сегодня, 29 декабря. Об этом сообщает Офис президента.

Президент Владимир Зеленский торжественно присвоил звание «Героя Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» членам экипажа рейса PS752 авиакомпания «Международные авиалинии Украины», погибших в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 года у Тегерана за героизм и самоотверженные действия.

Звание «Герой Украины» посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна — пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшему бортпроводнику Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхны, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб, — говорится в сообщении.



Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном — катастрофа, произошедшая 8 января 2020 года в 6.14 по иранскому времени. Самолет Boeing 737−800 принадлежал авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Погибли все, кто находился на борту: 176 человек, из которых 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все члены экипажа и двое пассажиров были гражданами Украины. Среди пассажиров было 24 несовершеннолетних, из них 19 детей до 12 лет. Самый младший ребенок — 2018 года рождения. По количеству жертв катастрофа вошла в пятидесятку крупнейших авиакатастроф в мире.

Напомним, ранее мы сообщали, что семьи жертв сбитого «Боинга» еще долго будут ожидать выплат от Ирана. Официальный Тегеран вновь затормозил выплаты семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что правительство Ирана должно заложить в бюджет на 2021 год 200 млн евро для компенсации родным лиц, погибших в авиакатастрофе.