Кривонос. Фото: СНБО

https://racurs.ua/n148435-zelenskiy-uvolil-svoego-kritika-iz-snbo.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, уволил с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергея Кривоноса.

Причины увольнения Кривоноса не сообщаются, однако до этого он критически прокомментировал интервью президента. Соответствующий указ об увольнении появился на сайте президента.

Согласно документу, Сергея Кривоноса направлено в распоряжение Министерства обороны Украины, — говорится на сайте Офиса президента.



До этого заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос не поддержал идею президента Владимира Зеленского о мобилизации мужчин и женщин в случае нападения России, и заявил, что Украина не воюет «мясом».

Отметим, что Кривонос был заместителем секретаря СНБО с марта 2019 года. В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский своим указом уволил Кривоноса от исполнения обязанностей главы межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и вывел его из состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.



Сам Кривонос отреагировал на свое увольнение, назвав его «новогодним подарком».



Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в случае нового нападения Российской Федерации придется проводить всеобщую мобилизацию — и мужчин, и женщин.