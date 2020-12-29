Кривонос. Фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n148435-zelenskyy-zvilnyv-svogo-krytyka-z-rnbo.html

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Володимир Зеленський, президент України, звільнив з посади заступника секретаря Ради національної безпеки України (РНБО) Сергія Кривоноса.

Причини звільнення Кривоноса не повідомляються, однак до цього він критично прокоментував інтерв’ю президента. Відповідний указ про звільнення з’явився на сайті президента.

Згідно з документом, Сергія Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони України, — зазначено на сайті Офісу президента.

До цього заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) генерал-майор Сергій Кривонос не підтримав ідею президента Володимира Зеленського про мобілізацію чоловіків і жінок у разі нападу Росії, та заявив, що Україна не воює «м'ясом».

Наголосимо, що Кривонос був заступником секретаря РНБО з березня 2019 року. У листопаді 2019 року президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Кривоноса від виконання обов’язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.



Сам Кривонос відреагував на своє звільнення, назвавши його «новорічним подарунком».





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський допустив, що у разі нового нападу Російської Федерації доведеться проводити загальну мобілізацію — і чоловіків, і жінок.