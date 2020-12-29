Звання «Герой України» Зеленський присвоїв членам екіпажу збитого літака МАУ

Авіакатастрофа МАУ. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n148436-zvannya-geroy-ukrayiny-zelenskyy-prysvoyiv-chlenam-ekipaju-zbytogo-litaka-mau.html

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Авіакатастрофа МАУ під Тегераном досі розслідується, але до річниці катастрофи президент України Володимир Зеленський видав указ, яким надав звання «Герой України» членам екіпажу літака.

Відповідний указ № 600/2020 глава держави підписав сьогодні, 29 грудня. Про це повідомляє Офіс президента.

Президент Володимир Зеленський урочисто присвоїв звання «Героїв України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752 авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана за героїзм і самовіддані дії.

Звання «Героя України» посмертно присвоєне командирові повітряного судна Володимиру Гапоненку, командирові повітряного судна — пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб, — йдеться в повідомленні.



Збиття Boeing 737 під Тегераном — авіакатастрофа, що трапилась 8 січня 2020 року, о 6.14 за іранським часом. Літак Boeing 737−800 належав авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Загинули усі, хто перебував на борту: 176 осіб, з яких 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України. Серед пасажирів було 24 неповнолітніх, з них 19 дітей до 12 років. Найменша дитина — 2018 року народження. За кількістю жертв катастрофа увійшла до п’ятдесяти найбільших авіакатастроф у світі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що родини жертв збитого «Боїнга» ще довго очікуватимуть виплат Ірану. Офіційний Тегеран знову загальмував виплати сім’ям загиблих у катастрофі літака МАУ. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що уряд Ірану мав закласти у бюджет на 2021 рік 200 млн євро для компенсації рідним осіб, які загинули в авіакатастрофі.