Ківі. Фото: Instagram

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Ракурс

Біла ківі, що була єдиною народженою у неволі пташкою-альбіносом цього виду, померла після кількох операцій з видалення незаплідненого яйця.

Тварина мала прізвисько Манукура та надихала письменників та художників на створення дитячих книжок і іграшок. Про це повідомили в Instagram заповідника, у якому жила пташка.





Наголошується, що самка північного бурого ківі з унікальною генетичною особливістю — білим оперенням, народилася у 2011 році. Місцеві племена вважали Манукуру «величезним благословенням», і називали її символом об'єднання. Вона також надихнула новозеландську дитячу письменницю Джой Каулі на створення книги «Манукура, біла ківі».

За образом птиці випускали м’які іграшки та сувеніри, які продавалися у заповіднику. Тварина змогла своєю унікальною зовнішністю привернути увагу людей до трагічного стану ківі у дикій природі, які перебувають на межі вимирання.





Відомо, що Манукуру доставили до ветеринарів на початку грудня, коли доглядачі помітили, що вона не їсть і худне. Лікарі виявили незапліднене яйце, яке ківі не змогла відкласти. Хоча операція з його видалення пройшла успішно, знадобилося ще одне хірургічне втручання, і в наступні тижні здоров’я Манукури продовжувало погіршуватися.

Зауважимо, що білі ківі існують в дикій природі, але вони вважаються настільки рідкісними, що побачити їх в природному середовищі існування вкрай малоймовірно. За даними департаменту охорони природи Нової Зеландії, всього в країні залишилося близько 68 тис. пташок ківі.

Ківі — єдиний рід безкілевих птахів у однойменній родині та ряді Ківіподібних. Усі види ківі мають сильні чотирипалі ноги та довгий вузький дзьоб з ніздрями на самому кінчику. У птахів цього виду не розвинені крила, а також відсутній хвіст. Пір’я ківі більше нагадує густу шерсть.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тварини, що святяться у темряві, були виявлені в Австралії. З’ясувалося, що окрім качкодзьобів ціла низка австралійських сумчастих володіє цією дивною особливістю. Науковці поки не можуть зрозуміти, навіщо тваринам ця незвичайна здатність.