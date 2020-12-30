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Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Татарову, скріншот відео
Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Татарову (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n148443-antykorupciynyy-sud-obyraie-zapobijnyy-zahid-tatarovu-translyaciya.htmlРакурс
Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Олегу Татарову, заступнику голови Офісу президента України.
Раніше у Вищому антикорупційному суді відклали обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову до 30 грудня через неявку групи прокурорів на засідання.
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