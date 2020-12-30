Роботы Boston Dynamics станцевали новогодний танец. Кадр из видео

https://racurs.ua/n148446-raboty-boston-dynamics-stancevali-novogodniy-tanec-video.html

Ракурс

Новое смешное видео появилось в сети. Четыре робота американской компании Boston Dynamics исполнили танец в честь Нового года.

Два человекоподобных робота Atlas станцевали вместе с робопсом Spot, а в финале к ним выехал робот на колесах Handle. Видео компания опубликовала на YouTube.

Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым, — написали в описании видео.

На кадрах роботы выполняют энергичные движения под хит шестидесятых «Do you love me» группы The Contours.

Творения Boston Dynamics уже давно умеют танцевать, но впервые они исполнили танец вместе.

Напомним, недавно Boston Dynamics за 921 млн долл. покупает корейский автомобильный гигант Hyundai Motor. Несмотря на достижения в сфере робототехники, Boston Dynamics позиционирует себя как исследовательская неприбыльная компания.