Герцоги. Фото: BAZAAR

https://racurs.ua/ua/n148579-megan-markl-ta-prync-garri-povertautsya-u-velyku-brytaniu-u-chomu-prychyna.html

Ракурс

Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня та герцог Сассекські, повернуться до Великої Британії влітку 2021 року. Королівські особи мають стати відвідувачами одразу трьох важливих заходів.

Королівську пару очікує напружене спілкування з герцогами Кембриджськими — Вільямом та Кейт. Про це розповів королівський експерт та письменник Філ Дампір в інтерв’ю The Sun.

Наголосимо, що 21 квітня королева Єлизавета II відсвяткує свій ювілей — королеві виповниться 95 років. Офіційне святкування дня народження монарха традиційно проходить у другу суботу червня. 10 червня 2021 року герцогу Единбурзькому, дідусеві принца Гаррі й чоловікові королеви, виповниться 100 років. Також 29 травня в Гаазі стартують Invictus Games.

Принц Вільям та принц Гаррі повинні взяти участь у відкритті монумента, присвяченого 60-річчю принцеси Діани — матері герцогів. Статуя буде встановлена в саду Кенсінгтонського палацу у її день народження, 1 липня. Цей монумент був замовлений принцами ще у 2017 році на честь матері.

Експерт наголосив, що попри спільний проект монументу для матері, Гаррі та Меган все ще майже не розмовляють з Вільямом і Кейт, тому на них чекає незручна зустріч.

Я думаю, що вони виступлять єдиним фронтом при відкритті статуї Діані та святкування дня народження королеви, але за лаштунками буде напружена атмосфера. Ймовірно, відбудеться демонстрація королівської єдності. Королева — прагматична, й завжди робить все можливе для вирішення розбіжностей, — вважає Дампір.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі випустили свій перший подкаст на платформі Spotify. Вони разом зі знаменитостями й активістами розмірковували про 2020 рік. Разом з монаршими особами на подкасті виступили співак сер Елтон Джон, актор Джеймс Корден, письменник Метт Хейга та тенісистка Наомі Осака.