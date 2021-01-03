Зеленский. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n148578-zelenskyy-pobajav-volynyanam-buty-yak-monatik-u-novorichnomu-pryvitanni-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, побажав жителям Волинської області бути такими, як український співак Дмитро Монатік.

Президент також креативно підійшов до привітання, і побажав волинянам щастя, яке було б безмежним наче озеро Світязь. Привітання опублікували на сторінці Волинської обласної державної адміністрації у Facebook.

Бажаю вам міцного, неначе стіни замку Любарта здоров’я. Безмежного, неначе озеро Світязь, щастя та драйвового, неначе ваш земляк Монатік, заряду на цілий рік, — побажав Зеленський.



Наголосимо, що президент України Володимир Зеленський записав окремі новорічні відеозвернення для кожного регіону України, а також для Криму. У них президент креативно підійшов до поздоровлення кожної області, згадавши її історичні особливості.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський у новорічну ніч в товаристві дітей звернувся до громадян. Глава держави привітав українців з новим 2021 роком і згадав у зверненні про кілька ключових напрямків розвитку країни. Серед них було припинення вогню на Донбасі.