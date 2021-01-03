Снігопад. Фото: Istock

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Ракурс

Снігопади в Австрії накрили увесь південь, через що у країні залишаються заблокованими дороги. Також відбувається сходження невеликих лавин.

Від стихії постраждали Східний Тіроль та Каринтія. Про це повідомляє АРА.



Повідомляється, що у федеральній землі Каринтія найбільше опадів випало в районі Філлах-Ланд, де було зафіксовано до 90 см снігу. Сніг повалив дерева, через що у районі перекрили низку доріг. В окремих місцях зберігається небезпека сходження лавин.





У містечку Лієнц, що знаходиться на сході федеральної землі Тіроль, під тиском маси снігу обвалилася будівля складу. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

З міркувань безпеки через загрозу сходження лавин ряд доріг у Східному Тіролі перекрито. Напередодні у низці місць регіону вже відбулося сходження невеликих лавин. Прогнозується, що найближчим часом погодні умови покращаться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужний снігопад і сильні вітри прокотилися Італією в понеділок, 28 грудня. Зимова погода накрила Мілан, Рим, Турін і Генуї, а також призвела до смерті пожежника на Сардинії. Повідомляється, що негода супроводжувалася сильними заторами.