Снегопад. Фото: Istock

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Снегопады в Австрии накрыли весь юг, из-за чего в стране остаются заблокированными дороги. Также происходит схождение небольших лавин.

От стихии пострадали Восточный Тироль и Каринтия. Об этом сообщает АРА.





Сообщается, что в федеральной земле Каринтия больше осадков выпало в районе Филлах-Ланд, где было зафиксировано до 90 см снега. Снег повалил деревья, из-за чего в районе перекрыли ряд дорог. В отдельных местах сохраняется опасность схода лавины.



В городе Лиенц, что находится на востоке федеральной земли Тироль, под давлением массы снега обрушилось здание склада. В результате инцидента никто не пострадал.





По соображениям безопасности из-за угрозы схода лавин ряд дорог в Восточном Тироле перекрыто. Накануне в нескольких местах региона уже произошел сход небольших лавин. Прогнозируется, что в ближайшее время погодные условия улучшатся.

Напомним, ранее мы сообщали, что мощный снегопад и сильные ветра прокатились по Италии в понедельник, 28 декабря. Зимняя погода накрыла Милан, Рим, Турин и Геную, а также привела к смерти пожарного на Сардинии. Сообщается, что непогода сопровождалась сильными пробками.