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Ракурс
Вечеринка. Фото: LB

Участники подпольной вечеринки разгромили средневековую церковь в Великобритании (ФОТО)

3 янв 2021, 17:22
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Подпольная новогодняя вечеринка прошла в средневековой церкви в Великобритании, несмотря на карантин, введенный по всей стране. Полиция разогнала вечеринку после того, как участники разгромили церковь Всех Святых XIV века.

Как рассказывают очевидцы, на вечеринке присутствовали сотни людей. Об этом сообщает издание LADbible.

Вечеринка. Фото: LBПолиция, прибывшая на место происшествия, пыталась разогнать празднование, но в ответ правоохранителей начали забрасывать ракетами. Однако правоохранителям все же удалось остановить праздник нарушителей карантина.

Вечеринка. Фото: LBВсех присутствующих оштрафовали на сумму свыше 18 тыс. фунтов стерлингов. Также задержаны пять человек — в том числе и трое мужчин, которым инкриминируют употребление наркотиков и нарушение общественного порядка.


Вечеринка. Фото: LBУщерб, нанесенный зданию, оценивается в более чем в 1 тыс. фунтов стерлингов, но поскольку церковь является памятником архитектуры, ее ремонт наверное обойдется дороже чем номинальная стоимость поврежденных вещей.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Франции полицейские разогнали масштабную нелегальную новогоднюю вечеринку. Она проходила в расположенном на западе страны департаменте Иль и Вилен, на ней присутствовали до 2,5 тыс. человек, которые не придерживались карантина — не носили маски и не сохранили социальную дистанцию.

Источник: Ракурс


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