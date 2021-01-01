Во Франции разогнали нелегальную новогоднюю вечеринку, фото:

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Ракурс

Во Франции полицейские разогнали масштабную нелегальную новогоднюю вечеринку.

Она проходила в расположенном на западе страны департаменте Иль и Вилен, на ней присутствовали до 2,5 тыс. человек, которые не придерживалась противоэпидемических мероприятий — не носили маски и не сохраняли социальную дистанцию, сообщает The Local.

Вечеринка начала поздно вечером 1 января в пустом ангаре вблизи автомагистрали в муниципалитете Льерон.

Отмечается, что во время разгона вечеринки ее участники бросали в полицейских камни. В результате легкие травмы получили трое правоохранителей, также был подожжен полицейский автомобиль.

Во Франции из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 введен комендантский час. Гражданам было запрещено праздновать Новый год вне своих домов.

VIDEO. Les teufeurs sont toujours sur place à #Lieuron en #IlleetVilaine pour la rave commencée le soir du nouvel an #Bretagnepic.twitter.com/Dh4Lf3cqij — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) January 1, 2021

Напомним, в Николаеве вскоре после наступления 2021 года загорелся балкон одной из многоэтажек. Причиной этого инцидента стала неосторожность при запуске праздничных фейерверков.