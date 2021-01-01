Пожар из-за салюта, тонны мусора и город без воды — новогодние эксцессы в Украине, фото — ГСЧС

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В новогоднюю ночь в Николаеве из-за салюта загорелся балкон многоэтажки. Пожар вспыхнул вскоре после начала празднований, 1 января в 00.18.

Огонь охватил балкон квартиры на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Садовой. Спасателей вызвали случайные прохожие, которые увидели дым и пламя на балконе.

Поднимались на шестой этаж спасатели с помощью автолестницы. Они предотвратили распространение огня на другие квартиры.

Причиной возгорания стала неосторожность при использовании пиротехники (салютов). Тушили пожар 12 спасателей с помощью трех автомобилей.

Во Львове после празднования возле главной елки города, возле Оперного театра, коммунальщики собрали две машины мусора.

У главной елки Львова они собрали две машины мусора. В городском департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры вспомнили, что в прошлом году вывезли от Оперного пять машин мусора.

В мэрии считают, что в этом году празднование прошло гораздо спокойнее. Трудности только с уборкой газонов на проспекте Свободы — их засыпали конфетти.

Между тем у 12 тыс. жителей города Первомайский в Харьковской области выключили воду. Это произошло в 8.45 1 января в результате обесточивания участка добычи и подготовки питьевой воды.

Первомайский городской председатель Николай Бакшеев сообщил в соцсетях, что подачу временно прекратили в 200 многоэтажках и частном секторе. Пока восстанавливают подачу электричества на участке, воду будут подавать из резерва, пояснил мэр.

Сейчас проверяют насосное оборудование и переходят к запуску. Причину аварии устанавливают.